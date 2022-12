Absolventin Monika Blanda-Schrampf: Eine Karriere nach Maß

Werbung

„Ich gehe sicher nicht auf die FH“, war Monika Blanda-Schrampf einst überzeugt. Zwei abgeschlossene Studien sind nun ein eindrucksvoller Gegenbeweis. Sie schloss ihr Studium „Wirtschaftsberatende Berufe“ mit Vertiefungen in Unternehmensrechnung und Revision sowie Marktkommunikation als Mag. (FH) ab. Einige Jahre später beendete sie ihr Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität Wien mit dem Doktorat. Richtig, aller guter (Studien-)Dinge sind drei.

Berufsbegleitend absolvierte sie noch zusätzlich ein technisches Studium im Wirtschaftsingenieurwesen an ihrer FH in Wiener Neustadt. Eben perfekt „hingeschneidert & zugeschnitten“ für die Zukunft, maßgeschneidert für Berufswege. Und selbst geschneidert. Vielleicht liegt das an der Matura an der Höheren Lehranstalt für Mode- und Bekleidungstechnik in Wiener Neustadt.

Und bevor Monika Blanda-Schrampf in der Automobilzulieferindustrie Fuß fasste – ZKW stellt Lichtsysteme und Elektronikkomponenten her – und sich Themengebieten wie Systemaudits, Lean Management, Qualitätswesen und EHS widmete, startete sie als Schneidergesellin, tauschte jedoch zumindest beruflich analoge Geräte wie Nadel und Zwirn gegen Digitales. Im selben Jahr ging sie ihre akademischen Ausbildungen an.

Blanda-Schrampf ist beruflich in der hochtechnisierten Welt zu Hause, im Leben im Bezirk Wiener Neustadt und in der Freizeitwelt im Outdoor-Sport, beim Ballett und in der Musik.

„Nichts dabei, was mich nicht interessiert hätte“

Wie hat sie ihre Zeit an der FH in Erinnerung? „Die Vortragenden aus der Praxis waren im wahrsten Sinne hörenswert. Dies und das Studienangebot, das kompakt und top-organisiert war, sind bis heute in bester Erinnerung. „Inhaltlich haben mir am meisten für meine berufliche Zukunft eigentlich alle Fächer etwas gebracht, weil ich so ein ,Tausendsassa‘ bin und alles gemacht habe, was mich interessierte – oft weiß ich deshalb etwas zu manchen Themen, wo ich dann gar nicht genau sagen kann, woher ich das weiß. Also doch: von unserer FH“, sagt sie schmunzelnd. „Und die Praxisnähe war ja wirklich toll. Es gefiel mir, so viele unterschiedliche Persönlichkeiten zu treffen und es war an Inhalten nichts dabei, das mich nicht interessiert hätte.“

