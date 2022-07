Absolventin Sandra Bachler: Karriere auf Schiene

Werbung

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im Februar 2022.

Auf Schienen abfahren, das geht auch nicht anders, wenn man bei den ÖBB eine Top-Position inne hat. Sandra Bachler hat genau dies. Mit der Ausbildung an der FH Wiener Neustadt hat sie seinerzeit die Weichen für zukünftige Karrierewege gestellt. Sie absolvierte in Wiener Neustadt den Masterstudiengang „Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung“, schloss mit ausgezeichnetem Erfolg ab und erhielt ein Leistungsstipendium für herausragende Studienleistungen.

„Ich habe direkt nach Abschluss meines Masterstudiums beim ÖBB-Konzern als akademische Trainee begonnen und bin seitdem in unterschiedlichsten Positionen in der ÖBB-Personenverkehr AG tätig“, so Bachler.

Traineeprogramm als perfekter Einstieg

„Der ÖBB-Konzern als nachhaltiger Mobilitätsdienstleister hat mich mit seinen vielen Facetten, Bereichen und somit Arbeitsmöglichkeiten fasziniert. Das Traineeprogramm war dabei der perfekte Einstieg, diese enorme Vielfalt kennenzulernen, stellt gemeinsam mit meinem Studium eine wertvolle Basis für meine Karriere dar.“ Heute betreut sie als Mentorin Trainees, Uni- und FH-Praktikanten im eigenen Bereich.



Und was hat der Teamkoordinatorin und Expertin Strategie und Unternehmensentwicklung am meisten für ihre berufliche Zukunft gebracht? „Die breit gefächerte Ausbildung zu Management und Leadership und in meiner jetzigen Position die rechtlichen Grundlagen; das Studium hat sicher auch dafür den Grundstein gelegt, dass ich mich nebenberuflich als Coach selbstständig gemacht habe – hier profitiere ich natürlich von den Inhalten aus den Fächern im Bereich Unternehmensführung sowie Marketing/Vertrieb.“ Wenn Sandra Bachler gedanklich in ihrer Wiener Neustädter Studienzeit blättert, kommt ihr sofort die hohe Praxisorientierung in der Ausbildung in den Sinn. Ein Beispiel: „Wir haben Verkaufsgespräche simuliert, in denen körperliches Feedback mit Wärmebildkamera, Überwachung von Puls und Hautwiderstand aufgezeichnet und analysiert wurden.“



Wie man weiß, schafft die Bahn Verbindungen. So auch das FH-Studium: „Ich treffe mich regelmäßig mit einigen ehemaligen Studienkolleginnen“, so die ÖBB-Führungskraft.

