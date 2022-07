Absolventin Sandra Gradwohl-Prem: Innovation gehört gemanagt

Werbung

Innovation gehört gemanagt. Sandra macht das.

Höchst erfolgreich dazu. Sie ist Expertin erfolgreicher Veränderungen. Sandra Gradwohl-Prem hat in Eisenstadt den Bachelor in „Internationale Wirtschaftsbeziehungen“, mit Spezialisierung in Marketing, Vertrieb und Distributionsmanagement gemacht. „Zu dieser Zeit wollte ich unbedingt in den Vertrieb gehen. Daher habe ich zielgerichtet zur FH Wiener Neustadt gewechselt, Studiengang „Wirtschaftsberatung – Marktkommunikation & Vertrieb“, da es zu dieser Zeit die einzige FH in Österreich war, die auch im Master eine Spezialisierung in Vertrieb angeboten hat“, sagt die Top-Managerin im Gespräch.

Anders als vorgehabt, aber dadurch später um ein großes Stück Erfahrung reicher, landete Sandra eher zufälligerweise im Produktmanagement, wo sie zehn Jahre bei Pago Fruchtsäfte und in der Ottakringer Brauerei die Möglichkeit hatte, nicht nur tiefe Einblicke in die Vertriebswelt zu bekommen, sondern auch aktiv zu gestalten. Trotzdem hat sie festgestellt, dass die Tätigkeit im Vertrieb nicht ihr Traumjob ist, sondern sie wollte vielmehr Produkte schaffen und weiterentwickeln, damit sie für die Kunden optimal passen.

Da gibt es ein Sprichwort mit Hopfen und Malz und verloren. Von wegen. Ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Denn wo Sandra werkt und wirkt, wo sie Ihre Kenntnisse, ihr Wissen und ihre Erfahrungen einbringt, ist bereits viel gewonnen.

„Daher habe ich nach sechs Jahren bei Ottakringer 2019 zur Raiffeisen Digital gewechselt, weil mir dort die Möglichkeit geboten wurde, in einem für Kunden so sensiblen Bereich wie Finanzen die Digitalisierung voranzutreiben und kontinuierlich Dinge zu verbessern und weiterzuentwickeln“, sagt Sandra stolz. Und das völlig zurecht.

Auch Sandra hebt den hohen Praxisbezug der Wiener Neustädter FH wie z.B. die zahlreichen Lektoren aus der Berufswelt hervor. Die Absolventin über diese Zeit: „Eine meiner besten Freundinnen studierte zu gleichen Zeit an der Uni in Graz BWL. Immer wenn wir über unser Studium sprachen, war ich so froh, mich für Wiener Neustadt und ihre FH entschieden zu haben. Der rein theoretische und wissenschaftliche Ansatz wäre nichts für mich gewesen. Durch den Praxisbezug wurde ich optimal auf das Berufsleben vorbereitet.“

Sandra blickt mit einem sehr intensiven Gefühl zurück auf die FH. „Auch wenn ich „nur“ 2 Jahre dort war, um meinen Master zu machen, so habe ich mich innerhalb kürzester Zeit dort sehr wohl gefühlt. Obwohl der FH Standort so groß ist, haben die Verantwortlichen es trotzdem geschafft, ein persönliches Klima zu schaffen – mit moderner Infrastruktur und professioneller Administration.“

Und aus diesem persönlichen Klima haben sich auch sehr tiefgründige Freundschaften ergeben – die bis zum heutigen Tag halten. „Wir sind eine Runde von fünf Mädels, wir versuchen, uns monatlich zu treffen. Das funktioniert nun bereits seit zwölf Jahren sehr gut. Außerdem war ich an der FH auch zwei Jahre als Gastlektor für den Bereich „Marktkommunikation und Vertrieb“ tätig und habe gemeinsam mit den Studierenden ihr theoretisches Wissen auf ein aktuelles Praxisbeispiel aus meinem Job bei der Ottakringer Brauerei umgelegt. So hatte ich auch wieder Kontakt zu den ehemaligen Lektoren, die noch auf der FH sind.

Ach ja, Sandra ist für Innovation und Veränderungen zuständig. Auch für persönliche. Sandra ist noch bis Ende Juni in Karenz und startet dann im Juli voller Elan in die Elternteilzeit. Und seit Herbst 2020 studiert sie an der FH Technikum Wien Wirtschaftsinformatik. „Ich bin ein sehr Sprachen-affiner Mensch und habe im Laufe der Zeit versucht, einige Sprachen mehr oder weniger gut zu erlernen, und zwar Italienisch, Russisch, Spanisch, Kroatisch. Im Rahmen meiner Tätigkeit im Innovationsmanagement habe ich festgestellt, dass die Sprache der Zukunft und daher auch wichtiges Kommunikationsmittel die Programmiersprache ist. Daher habe ich mich dazu entschieden, Wirtschaftsinformatik zu studieren, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben und fit für die Zukunft zu sein. Möglich ist die Vereinbarung von Mama sein, Job und Studium aber nur durch die großartige Unterstützung meines Mannes.“

