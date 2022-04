Absolventin Silke Kurtz: Optimales Umfeld für den Erfolg

Werbung

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im März 2018.

Der Grundstein ihres Erfolges wurde mit ihrem Studium „Wirtschaftsberatende Berufe“ in Wiener Neustadt gelegt.



Auf der Unternehmens-Website steht über Kurtz: „Wissenschaftlich profitieren ihre Kunden von ihrem Studium an der FH Wiener Neustadt für Wirtschaftsberatung mit den Schwerpunkten Management, Organisation, Personalberatung und Marktkommunikation, Vertrieb.“ Bei der Managerin fand beim Studium besonders der hohe direkte Austausch mit der Praxis in Kombination mit der wissenschaftlichen Grundlage Gefallen. Die Frage nach weiteren studienrelevanten Komponenten beantwortet sie so: „Inhaltlich haben mir sowohl die Kombination der beiden Vertiefungsfächer sowie die Lösungsorientierung durch ein pragmatisches Herangehen an Aufgaben und Herausforderungen viel für meinen heutigen Job gebracht.“



Ein kurzer Rückblick auf ihre Studienzeit lässt Silke Kurtz lächeln, wenn sie erzählt, dass es für sie eine intensive, natürlich lehrreiche, aber auch sehr lustige Zeit war – so ganz nach dem Motto „work hard, play hard“.



Und weiter: „Dass Teamwork, das Umfeld und das gemeinsame Studium an der FH Wiener Neustadt optimal passen, belegt auch die Tatsache, dass mein engster Freundeskreis aus StudentInnen meiner Studienzeit besteht“, so die Managerin. Krönender Abschluss war für sie ihre Rede bei der Sponsion. Über die jetzigen Storys in den NÖN meint sie, dass sie ein wichtiger Mosaikstein sind, über ehemalige Kolleginnen und Kollegen Neues zu erfahren – aber auch ein guter Start in Austausch und Vernetzung.

