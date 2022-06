Absolventin Tanja Nemetz: Alles aus einem Guss

Werbung

Aus einem Guss sind bei Tanja Nemetz sowohl das familiäre Umfeld als auch die Ausbildung und die Karriere. Tanja entstammt der Familie Nemetz des Wiener Neustädter Traditionsunternehmens „Nemetz Guss“, dem heute national wie international erfolgreichen Gießereiunternehmen mit höchster Reputation und Branchenleader im Bereich für z.B. Druckwalzen.



Tanja Nemetz hat zwei Studien an der FH Wiener Neustadt abgeschlossen: Bachelor Wirtschaftsberatung und Master Entrepreneurship & Applied Management. Jetzt ist sie im Bereich Produktentwicklung beim Glücksspielunternehmen Novomatic tätig.

„Das ganze Studium war für mich ein Prozess“, blickt Nemetz zurück: „Ein Abgleichen von bereits Gesehenem und Gelerntem aus dem Familienbetrieb und den neuen Erkenntnissen, die ich durch das Studium gewonnen habe. Es war ein gewinnbringendes Zusammenspiel, ein Ineinandergreifen von Erfahrungen und neuem Wissen. Es gestaltete sich spannend, in vielen Bereichen meine Kenntnisse noch zu vertiefen, da ein anderer Blickwinkel neue Perspektiven schafft. Studium lebt von hinterfragen und infrage stellen. Dadurch ergaben sich konstruktive, aber durchaus auch kontroversielle Diskussionen, beispielsweise zu den Themen Unternehmenskultur und Innovationsmanagement. Hier habe ich naturgemäß die Expertise über einen Traditionsbetrieb in der fünften Generation miteingebracht. Und man darf nicht vergessen, dass auch jeder Traditionsbetrieb einmal als Neuheit begonnen hat.“



Unternehmerblut bewies sie auch dadurch, dass sie mit Studienkollegen eine eigene Brauerei – die Wanderbrauer KG – gegründet hat. „Durch dieses Projekt hat jede Lehrveranstaltung einen zusätzlichen Mehrwert gehabt, da das Wissen aus den Vorlesungen direkt in der Praxis angewendet werden konnte“, so Nemetz.



Studium, Praxis und Erfahrung zollt sie einen hohen Stellenwert hinsichtlich Karriere. Sie verweist sichtlich stolz auf den Familienbetrieb. Die Gießerei hat einen wichtigen Stellenwert und ist Teil ihres Lebens, sie fühlt sich dort „zu Hause“. Sie meint, dass die Gießerei ein goldenes Handwerk sei, bei diesem Gold aber auch Schweiß, Hitze und Ruß dazugehören. „Früher hat mich mein Großvater mitgenommen, wenn er eine Runde durch den Betrieb gegangen ist, dieses Ritual ist beibehalten worden – jetzt gehe ich mit meinem Vater durch den Betrieb. Auch wenn es kitschig anmuten mag, aber ich habe meine Studien meinem Großvater gewidmet, ich weiß, dass er stolz auf mich gewesen wäre, so wie ich auf ihn stolz und ihm dankbar bin“, blickt Tanja zurück.

