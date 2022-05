Absolventin Yvonne Fischer: Eine Frau mit hohem Standard

Werbung

Aus unserem Absolventen-Archiv: Dieser Text erschien erstmalig im Juli 2018.

Yvonne Fischer hat die stellvertretende Leitung Karriere Print & Online beim „Standard“ inne. Ihren Studienabschluss machte sie in Wirtschaftsberatung, wobei sie sich im Bachelorstudium auf Marktkommunikation & Vertrieb sowie auf Management-, Personal und Organisationsberatung spezialisiert hat – im Masterstudium auf Marktkommunikation & Vertrieb.



Sie und ihr Team sind für den Karrierenstandard und die Online Jobbörse auf der Standard.at zuständig.



„Wir Key Account Manager beraten Unternehmen, um sich sowohl mit ihren Stellenanzeigen als auch mit Employer Branding in der Standard-Welt zu positionieren und die interessierte Standard-Leserschaft anzusprechen“, sagt Fischer.



Als gebürtige Wiener Neustädterin hat es ihr besonders gut gefallen, an ihrem Heimatort derart gute Ausbildungsmöglichkeiten vorzufinden. Sie denkt oft an ihre Studienzeit zurück. Bis heute sind ihr Vorlesungen von externen Lektoren aus der Wirtschaft prägend in Erinnerung.



„Vor allem die Spezialisierung in meinem Fachbereich Marktkommunikation & Vertrieb hat mir ein gutes Know-How für den Einstieg in die Berufswelt gebracht, die mir gerade in der Medienbranche einen Wettbewerbsvorteil verschafft hat“, meint die Medienmanagerin im Gespräch.



Als besondere Erlebnisse während des Studiums nennt Fischer die Arbeiten für renommierte Firmen: „Es war wirklich toll, dass wir bereits in unserer Studienzeit Projekte für namhafte Unternehmen abwickeln konnten wie zum Beispiel für L’Oréal.“

