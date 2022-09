"Alumni-Arbeit beginnt bei uns beim Bewerbungsverfahren"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Stolze 16.000 Absolventen zählt die Fachhochschule mittlerweile, die Hälfte davon allein am Standort Wiener Neustadt. Mit 500 von ihnen ist die FH regelmäßig in Kontakt, mit 2.000 gibt es einen digitalen Draht auf „Linked In“ – ein Ergebnis der intensiven Alumni-Arbeit an der Hochschule, die vor fünf Jahren auf professionelle Beine gestellt wurde.

„Davor war das, wie es im gesamten deutschsprachigen Raum üblich war, in einem Verein organisiert. Man hat aber gesehen, dass man abhängig ist vom Engagement einzelner Vereinsvorstände, die abhängig von ihrem Berufsleben mal mehr, mal weniger aktiv waren“, sagt Fritz Katzettl, Leiter der Stabstelle Alumni an der FH. Er betont, dass die Alumni-Arbeit an der FH Wiener Neustadt nicht erst mit dem Abschluss des Studiums startet: „Für uns beginnt das schon mit dem Bewerbungsverfahren. Wir versuchen ein professionelles Bild zu vermitteln, sodass sich die Inskripienten gut aufgehoben fühlen. Während des Studiums versuchen wir, Verbundenheit mit der Hochschule aufzubauen.“

Hier seien die Menschen der Schlüssel: „Identifikation passiert über die Lehrenden, die Verwaltungsmitarbeiter – wenn wir hier als professionelles Team wahrgenommen werden, schafft das Vertrauen, und das schlägt nach dem Studium in eine Verbundenheit über, die bleibt. Alumni schicken ihre Mitarbeiter zu uns zum Studieren, ihre Kinder, Verwandte und Bekannte.“

FH-Alumnifest 2022 Foto: zVg

Viele Studierende hätten den Wunsch, der Hochschule etws zurückzugeben – als Lehrende, Mentoren oder in der Entwicklung neuer Inhalte. „Alumni sind als Mitarbeiter, im Förderverein oder als Mentoren aktiv, es gibt eine vielfältige Zusammenarbeit“, sagt FH-Geschäftsführer Armin Mahr. Sein Ziel für die Zukunft: „Beim lebenslangen Lernen wollen wir als Partner des Vertrauens die Alumni unterstützen, Wissen aufzufrischen, zu vertiefen, sich anzueignen.“

Die Karrierewege der Absolventen – etwa jene, die als NÖN-Alumni des Monats seit Jahren vorgestellt werden – seien auch eine gute Entscheidungshilfe für Interessenten, sagt Katzettl: „Jeder Studierwillige knüpft an die Ausbildung eine gewisse Zukunftshoffnung. Man erwartet sich bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Wenn es Absolventen gibt, die beschreiben, dass sie diesen Weg auch einmal gegangen sind, bestärkt das die Inskripienten.“

Den Ausbau der FH will Geschäftsführer Armin Mahr in den kommenden Jahren fortführen: „Wir wachsen an allen Campus-Standorten, durchaus aus durch neue und innovative Studiengänge. Unser Vorteil ist, dass wir breit aufgestellt sind. Das erlaubt uns, an den Schnittstellen der einzelnen Fakultäten neue Themen zu entwickeln – Stichwort digitaler Wandel oder nachhaltige Entwicklung.“ Letzteres sieht Mahr auch als Beitrag zur Internationalisierung der FH: „Jeder Absolvent soll eine Ahnung mitbekommen, wie man sich in dem Berufsfeld, in dem man später tätig ist, um die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen annehmen kann, die so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenne zwischen 200 UN-Staaten sind.“

