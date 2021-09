Mit der Hafenstadt Hamburg ist Nico Hillerbrand beruflich verbunden. Dort verbindet der Jungfernstieg die Altstadt mit der Hamburger Neustadt. In Wiener Neustadt nahm Hillebrands Karriere ihren Anfang und führte ihn an Elbe und Alster, wo er mit seiner Freundin Sandrina, Tierärztin, lebt.



Hillerbrand ist Leitender Radiologietechnologe der Abteilung für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE).

Die Basis für diesen Top-Job ist sein Studium Radiologietechnologie an der FH Wiener Neustadt, wo er sich im Studium u.a. auf Sonographie und Traumatologie spezialisiert hat. Besonders beeindruckt war er von der engen Verknüpfung von Theorie und Praxis – nicht nur bei Praktika: „So konnte man am AKH Wien die gesamte Abteilung inklusive der Forschungsbereiche der Nuklearmedizin ansehen, aber auch die neu erbaute MedAustron ganz in der Nähe der FH mitsamt Blick hinter die Kulissen.“ Neben dem Studium an der FH hat er ebenso wirtschaftliche, psychologisch-soziologische, aber auch kulturelle und wissenschaftliche Inhalte praxisnah kennengelernt.

„Teamwork war in unserem Jahrgang stets angesagt. Wir haben uns beim Lernen diverser Themen gegenseitig motivierend und helfend unter die Arme gegriffen.“ Nach dem Studienabschluss war aber nicht Schluss: Es folgten Weiterbildungen für Radiologietechnologen im Fachbereich Sonographie und Magnetresonanztomographie, Lehrtätigkeit an seiner Alma Mater, Masterlehrgang als Dozent im Bereich Notfallsonographie ...



Rückblickend sagt Hillerbrand: „Es war eine sehr lustige, lehrreiche und spannende Zeit. Der Umgang war familiär und von gegenseitiger Achtung und Anerkennung geprägt.“