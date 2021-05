Daniela Herzog lebt nun ein wahres Bekenntnis, nämlich „Ihre Gesundheit, unser Ziel“. Das ist ein Leitspruch ihrer beruflichen Wirkungsstätte, dem Landesklinikum Wiener Neustadt, wo sie in der ärztlichen Direktion für das Projekt-und Prozessmanagement in der Medizin verantwortlich zeichnet. Dort Patientennähe im Klinikum, da Praxisnähe im Studium.



Aller guten Dinge sind drei: Dani Herzog studierte nach ihrem RTA Diplom berufsbegleitend „Wirtschaftsberatende Berufe“, wo sie 2003 graduierte. Das nächste Studium an der FH war das berufsbegleitende Magisterstudium New Public Management, dieses schloss sie 2007 erfolgreich ab. Dem nicht genug, beendete sie 2010 ihr Doktoratsstudium im Bereich Gesundheitswissenschaften. „Neben den inhaltlichen Werkzeugen hat mir die persönliche Komponente an der FH viel gebracht. Auch der Teamspirit war fantastisch. Nach einem berufsbegleitenden Studium weiß man, dass man alles schaffen kann, wenn das Zeitmanagement funktioniert.“

Herzog zu den Anfängen: „Mir gelang es erst im dritten Anlauf, mein Studium zu beginnen. Das erste Mal war ich zu jung, das zweite Mal eine andere Basisorientierung, beim dritten Anlauf schaffte ich es auf die Warteliste. Hartnäckigkeit und Zielfixierung führten schließlich zum Studium.“ Und zum Erfolg. Herzog ist überdies Vortragende an der FH. Sie erzählt, dass sie besonders die Überreichung der Diplome genoss, auch oder vor allem für die Familie, die viele Opfer bringen musste in der erfolgreichen Trilogie Job, Hausbau, Studium.