Iris Otto-Siemakowski: Eine Absolventin der ersten Stunde

Iris Otto-Siemakowski ist eine FH-Absolventin der ersten Stunde: „Die FH Wiener Neustadt gilt für mich als absolutes Vorbild unter den Fachhochschulen, die jedes Jahr großartige Absolventen hervorbringt.“ Umso mehr freut es sie, dass sich auch ihre Stieftochter Kristina für diesen Bildungsweg entschlossen hat und „mittlerweile auch sehr erfolgreich ihr eigenes Immobilien-Unternehmen leitet.“ Otto-Siemakowski schloss ihr Studium Wirtschaftsberatende Berufe mit den Schwerpunkten Marktkommunikation & Vertrieb, Personal- & Organisationsberatung 1998 ab.



Sie ist selbstständige Unternehmerin in den Unternehmenszweigen „Mr. & Mrs Dog® – Online Shop und Praxis für ganzheitlich orientierte Ernährungsberatung für Hunde & Katzen“, Hundewissen.org – Bildungsinstitut für Hundehalter und Hundeunternehmer.



Die Geschäftsfrau über Studium und Karriere: „Der praxisnahe Zugang in den einzelnen Vertiefungen war perfekt. Das Studium hat uns neben einer hervorragenden Persönlichkeitsbildung auch eine gute Portion an Unternehmergeist und Hands-On-Mentalität mitgegeben.“



Lächelnd erinnert sie sich: „Es gab viele schöne Momente während des Studiums. Es haben sich Freundschaften fürs Leben entwickelt, die bis heute bestehen. Man hat zusammen gelacht und geweint.“