Rechtzeitig zum Start des neuen Wintersemesters und zur Eröffnung des neuen City Campus hat die FH Wiener Neustadt zwei Positionen neu besetzt: Siegrun Klug ist neue Institutsleiterin für Unternehmensgründung und Innovation. Den Leitungsposten des Fachbereichs Immobilienmanagement übernimmt ab sofort Alexandra Patloch-Kofler.

Klug war zuletzt sechs Jahre „Innovation Strategist and Innovation Consultant“ in einem international tätigen Beratungsunternehmen und hat als Projektleiterin zahlreiche Großkundenprojekte abgewickelt. Davor leitete sie an der Fachhochschule Wiener Neustadt am Campus Wieselburg neun Jahre den Fachbereich „Markt- und Konsumentenforschung“.

Patloch-Kofler bringt Erfahrungen im Hochschulsektor an der WU Wien und in der immobilienspezifischen Steuerberatung in renommierten Kanzleien mit. Sie beschäftigt sich in Lehre, Forschung und Praxis mit der steuerlichen Behandlung von Immobilien und ist Autorin zahlreicher Fachartikel. Ihre Dissertation wurde zweifach ausgezeichnet.