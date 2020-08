Eine sichere Bank. Die Oesterreichische Nationalbank. Der Wiener Neustädter FH-Absolvent Johann Schroll agiert als Gruppenleiter Multimedia-, Internet- und Printservice bei der OeNB. Er zeichnet sich dabei sowohl für den digitalen als auch für den analogen Auftritt der OeNB verantwortlich. Diese Verantwortung gilt von allen Printprodukten über Website-, Intranet- und Social-Media-Themen.

Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der FH, zwei Studien in Mindestzeit, berufsbegleitend. Sein erstes Studium Diplomstudium Präzisions-, System- und Informationstechnik schloss er mit ausgezeichnetem Erfolg ab, sein Masterstudium Produktions- und Prozessmanagement mit gutem Erfolg.

Beim Studium viel Bezug zur Praxis

Das stellt Schroll nicht in den Vordergrund, sondern das Studieren an sich: „Meine ersten Gedanken zum Studium betreffen den kontinuierlichen Praxisbezug zur Theorie. Klar, kamen und kommen doch die Referenten zum Großteil aus der Wirtschaft. Ebenso sind die persönlichkeitsbildenden Seminare, die meistens an Wochenenden stattfanden, in sehr guter Erinnerung, haben sie mir doch mein persönliches Entwicklungspotenzial aufgezeigt. Dazu gesellen sich gedanklich Projektarbeiten und Übungen, die wirklich halfen, das Gelernte mit Praxisbezug besser als zuvor zu verstehen.“

Robert Musil FH-Alumni Johann Schroll.

Sind es die akademischen Abschlüsse, die Karriereleiter höher machen? Johann Schroll schmunzelnd: „Nein, wäre falsch. Ja, als einziges Merkmal wohl auch. Selbstverständlich haben mir die Abschlüsse letztendlich den Weg in die Führungsebene geebnet. Aber über all den Studienerfolgen stehen Wille, Durchhaltevermögen und Verständnis. Mitgenommen von der FH. Die Vortragenden gaben uns ständig Motivation und Perspektive, dass wir die künftigen Führungskräfte und Entscheider in Unternehmen werden können. Das war mir Ansporn, jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr, zu arbeiten und zu kämpfen. Ein berufsbegleitendes Studium mit Vollzeitjob schränkt zeitlich ein, geht mit Entbehrungen Hand in Hand. Aber es hat sich ausgezahlt.“

Johann Schroll kann auf eine erstrebenswerte Karriere verweisen. Impliziert erstrebenswert, ein Streber zu sein? „Für mich schon. Ich kann sagen, ich war ständig strebsam – ja, ich war ein Streber – und bin stolz darauf. Die Studienrichtung des Wirtschaftsingenieurs ist kein rein technisches Studium, sondern zu 40 Prozent auch wirtschaftlich ausgerichtet. Von der Handelsakademie brachte ich schon mehr als ein Basiswissen mit. Ein Abschluss an der FH Wiener Neustadt ist für Karrieren wirklich erstrebenswert. Mit oder ohne Streberei. Mein Credo ist lebenslanges Lernen.“