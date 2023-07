Kinder eroberten den Wiener Neustädter Gemeinderat

21 Kinder statteten Bürgermeister Klaus Schneeberger im Gemeinderatssaal im Alten Rathaus einen Besuch ab, wo sie eine Gemeinderatssitzung nachspielten. Zu aller erst wurde die Stadtspitze gewählt: Iris wurde Bürgermeisterin, Laurin und Ilvy besetzten das Amt der Vizebürgermeister. Die von den Kindern eingebrachten Anträge - ein neuer Kindergarten, eine neue Schule, ein neuer Spielplatz für den Hauptplatz und mehr Grün und Bäume - wurden vom Forscherkids-Gemeinderat alle angenommen.

"Dass sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Ideen in unsere Stadt einbringen, ist immer gern gesehen. Umso mehr freut es mich, dass das Interesse an Veränderung auch schon in jungen Jahren besteht, wie es die Forscherkids zeigen. Wichtige Punkte, wie die Errichtung eines neuen Kindergartens oder eines neuen Spielplatzes, sind Teil unserer Initiative 'Kinder Neustadt', die unter anderem die Kindergarten-Offensive und die Modernisierung der Spielplätze beinhaltet. Aber auch mehr Grün steht ganz oben auf unserer Liste und wird auch immer weiter umgesetzt. Zum einen pflanzen wir jährlich 300 neue Bäume. Danke an die Forscherkids für die Ideen und auf dass wir sie so bald als möglich umsetzen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.