Die Wiener Neustädter Sparkasse hatte doppelten Grund zu feiern

Die Wiener Neustädter Sparkasse hatte gleich zwei gute Gründe zum Feiern: Die Filiale im Zehnerviertel wurde vor 50 Jahren eröffnet, jene in Bad Fischau-Brunn vor 40 Jahren. Das Betreuer-Team rund um Filialleiter Michael Sturm lud langjährige Kunden zum gemeinsamen Feiern im Hubertushof Fromwald in Bad Fischau ein. Vorstandsdirektor Klaus Lehner bedankte sich bei seinem Filialteam für die engagierte Arbeit für die 7.300 Kunden, die in diesem Filialverbund betreut werden.