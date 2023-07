Mitten in der Grill-Hochsaison standen viele Grill-Fans in den letzten Wochen vor verschlossenen Türen. Denn der „Weber Store Wiener Neustadt“ am Reitweg hat zur Überraschung vieler Grillbegeisteter geschlossen. Und das wird sich so schnell nicht mehr ändern, wie es seitens „Grill&Co“ auf Anfrage der NÖN heißt. Der Standort bleibe dauerhaft geschlossen, zu den Gründen gab es keine Auskunft.