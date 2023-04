Wiener Neustädter Filmverein Dekarte zeigt das Drama „Julia“

Vereinsobmann Winfried Koppensteiner: „Wir zeigen den Film 'JULIA' aus dem Jahr 1977 mit Meryl Streep, Jane Fonda, Vanessa Redgrave ,Jason Robards und Maximilian Schell, die unter der Regie des Österreichers Fred Zinnemann gespielt haben.“

Der Film beginnt im Jahr 1934. Die Schriftstellerin Lilian Hellman arbeitet an ihrem ersten Theaterstück, doch immer wieder schweifen ihre Gedanken ab zu ihrer Jugendfreundin Julia, mit der sie einst in Oxford studierte. Auf Anraten ihres Freundes reist Lilian nach Paris, um dort fertigzuschreiben und Julia zu treffen. Doch diese hat sich mittlerweile einer linken Studentenbewegung angeschlossen und Lilian gerät in die Wirren des aufkommenden Nationalsozialismus…

Koppensteiner verspricht „ein überdurchschnittliches, atmosphärisch dichtes, beklemmendes Drama mit hervorragenden Darstellern, das nicht lange in unseren Kinos zu sehen war“.

Der Film beginnt um 19.30 Uhr. www.dekarte.at

