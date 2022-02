Wiener Neustadt: Neues und Altes vom Kino

Gute Zeiten für Filmfans in der Allzeit Getreuen. Am Donnerstag, dem 10. Februar, startet die „Filmjuwelen“-Serie mit Frank Hoffmann. Der Burgschauspieler und „Trailer“-Moderator wird Filmklassiker in den Kasematten präsentieren. Den Anfang macht der Science-Fiction-Film „Fahrenheit 451“ mit Oskar Werner und Julie Christie unter der Regie von Francois Truffaut. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Am Samstag, dem 19. Februar. wird dann das Triebwerk zum Kinosaal. Gemeinsam mit den „FilTa Filmtagen“ bringt die Triebwerk-Mannschaft den österreichischen Spielfilm „Sargnagel – der Film“ auf die große Leinwand.

Die „Dokumödie“ basiert auf dem Werk der radikalen Kultautorin Stefanie Sargnagel. Diese spielt die Hauptrolle im Film und kommt an diesem Abend auch persönlich ins Triebwerk. Sie wird sich nach dem Film den Zuschauerfragen stellen und auch an einem Talk danach teilnehmen.

Beginn ist um 18.30 Uhr; Eintritt frei!

Karten-Reservierung per Email: harry@triebwerk.co.at.

