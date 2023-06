„Lass mich fliegen“ beim Wohnzimmerkino im Wiener Neustädter Triebwerk

Der Dokumentarfilm „Lass mich fliegen“, in dem es um vier Menschen mit Down-Syndrom und deren Ziele im Leben geht, wurde beim „Wohnzimmerkino“ in Kooperation mit den FilTa Filmtagen gezeigt. In Vertretung für die kurzfristig verhinderte Regisseurin Evelyne Faye, war die Organisatorin der Filmtage Antonia Bernkopf anwesend, die dem Publikum für Fragen zur Verfügung stand. Die Doku berührte die Filmbesucher, so etwa auch Burgi Ringhofer und Gerda Bluhme, die dabei waren. Auch Katrin und Wolfgang Siraki waren von den Dokumentaraufnahmen begeistert.

