Wr. Neustädter Geschäftsleiter Gabriel: „Kommen nicht von Bargeld weg“

Wie groß die Unterschiede innerhalb eines Bezirks sein können wird in der Frage rund um Bankomaten klar. Während man in Gutenstein einen Protest zur Erhaltung des Bargeldgebers einlegte, stört es in der Gemeinde Zillingdorf nahezu niemanden, dass es keinen Bankomat gibt.

„Wir hatten in den letzten 50 Jahren weder Bankomat noch Bankfiliale“, erzählt Zillingdorfs Ortschef Harald Hahn (Liste „Zukunft Zillingdorf“). Die Bewohner seien schon immer in die Nachbargemeinde Eggendorf gefahren, um dort ihre Bankgeschäfte zu erledigen. Laut Ortschef Hahn unterscheidet in dieser Frage vor allem ein Fakt seine Gemeinde von vielen anderen: „Die Zillingdorfer haben keinen Bedarf nach einem Bankomat. Viele tragen immer Bargeld bei sich. Auch in den Gasthäusern wird bar bezahlt.“ Man hätte zwar schon einmal versucht, einen Bankomat in Zillingdorf zu installieren, doch dieses Vorhaben scheiterte. „Die Frequenz hätte nicht gereicht“, erklärt Hahn.

Doch genau diese Frequenz spielt laut dem Geschäftsleiter der Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt Gerhard Gabriel eine besonders große Rolle. Denn wenn die Frequenz nicht passt, könne auch nicht kostendeckend gearbeitet werden.

Gerhard Gabriel, Geschäftsführer der Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt. Foto: Baldauf

„Und was viele nicht bedenken: Die Erhaltung eines Bankomats kostet der Bank viel Geld“, erzählt er der NÖN. Deshalb könne Gabriel auch nicht sagen, wie die Zukunft der Bargeldgeber aussieht, klar ist aber eines: „Die Österreicher kommen so schnell nicht vom Bargeld weg. In den Ballungs- und Einkaufszentren ist der Bedarf an Bargeld vom Bankomat ungebrochen.“

Einen leichten Aufwärtstrend von Barbehebungen bei Bankomaten verzeichnet man bei der Sparkasse Wiener Neustadt, die derzeit 19 Bankomaten betreibt. „Die Auszahlungsbeträge sind letztes Jahr sogar um vier Prozent angestiegen“, erzählt Vorstandsdirektor Klaus Lehner. Glechzeitig gab es durch die Pandemie aber auch einen Anstieg bei bargeldlosen Transaktionen.

Klaus Lehner, Vorstandsdirektor der Sparkasse Wiener Neustadt. Foto: Baldauf

Bürgermeisterprotest für Bankomaterhaltung

Regelrecht gekämpft wurde um den Bankomat in der Gemeinde Gutenstein. Hier wollte sich die Volksbank 2021 komplett zurückziehen, ein Protest von Bürgermeister Michael Kreuzer (Liste „Gut für Gutenstein“) konnte das aber verhindern. „Der Bankomat wird rege genutzt“, freut sich der Ortschef. Hier möchte man das Service rund um Banken sogar wieder ausweiten, wie Kreuzer ankündigt: „Zwei Banken haben Interesse daran, Sprechstunden am Gemeindeamt abzuhalten.“

Bei Unternehmer und Fahrradgeschäftbetreiber Andreas Heindel kommt man ohne Bargeld nicht weit. Denn die Zahlung mit Bankomatkarte ist bei ihm nicht möglich – und das aus einem bestimmten Grund: „Mein Hauptgeschäft sind nicht zehn Fahrräder am Tag, sondern kleines Zubehör, das zwischen 70 Cent und einem Euro kostet. Wenn hier jemand mit der Karte zahlen würde, dann würde ich wegen der Gebühren keinen Cent Gewinn machen.“ Wer also bei Heindel einkaufen möchte, der kann in der näheren Umgebung vom Bankomat Bargeld beheben. „Wenn ich sehe, dass in der Trafik jemand seinen Kaugummi mit der Karte bezahlt, dann stellt es mir alle Haare auf“, ist der Unternehmer überzeugter Verfechter von Bargeld.

Wiederum anders sieht das bei Gastronom Wolfgang Kapuy im „Das Feinkost Kartell“ am Marienmarkt aus. Hier wird die Kartenzahlung gerne angenommen. Ob es Einbußen beim Trinkgeld gibt? „In unserem Fall wird das Trinkgeld extra durch den Anbieter abgegrenzt und von uns an die Mitarbeiter ausgezahlt“, erzählt Kapuy, der beobachtet, dass in seinem Lokal vor allem Kunden unter 40 Jahren öfter die Bankomatkarte als Zahlungsmethode nutzen.

Wolfgang Kapuy, Gastronom und Betreiber von „Das Feinkost Kartell“. Foto: Baldauf

Und wie geht es den Pensionisten und Senioren mit den „neuartigen“ Zahlungsmethoden? „Ich würde sagen, dass es sich mittlerweile ganz gut ausgleicht. Ein Teil hebt noch Bargeld ab, der andere zahlt mit der Karte“, erzählt etwa der Obmann der Seniorengruppe Wiener Neustadt, Reinhold Regel. Er betont, dass die Senioren weniger Hilfe beim Bankomat als bei der Begleitung zum Doktor bräuchten. „Beim Geldabheben hat noch niemand unsere Hilfe gebraucht“, so Regel.

Eine ähnliche Entwicklung beobachtet auch der Bezirksvorsitzende der Pensionisten Wiener Neustadt, Franz Gratzer. Der Großteil der Mitglieder zahle bereits mit der Karte. „Und die, die Internet haben, machen auch schon Telebanking“, erzählt Gratzer. Laut ihm werde der Anteil jener, die mit Bargeld bezahlen, immer geringer.

