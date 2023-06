Auszeichnung für Finanzprofis an der HAK Wiener Neustadt

Toller Erfolg für Schüler der HAK Wiener Neustadt: Melissa Aydogan, Elena Brabec, Paul Freihammer, Christian Jäger, Marc Jurcau, Sandra Lechner, Paul Lobner, Layla Reisenbauer, Marius Sur und Niklas Wanzenböck haben den Ausbildungsschwerpunkt „FiRi“ abgeschlossen und nach erfolgreichen Fachgesprächen die Zertifikate erhalten.

„Ich habe mich für diesen Ausbildungsschwerpunkt entschieden, da es mir im späteren Leben hilft“, unterstreicht Niklas Wanzenböck den Nutzen von FiRi. Im Rahmen seiner Diplomarbeit hat er im Team die Frage kritisch beleuchtet, ob Wiens Immobilien-fit für die Zukunft sind. „Die Kosten für Gebäude und Mieten steigen zunehmend. Es uns wichtig, diese Tatsache zu betrachten, da wir uns Gedanken um unsere Zukunft machen“, erklärt Wanzenböck die Themenwahl seiner Projektarbeit.

Sandra Lechner hat sich mit den zeitgemäßen Maßnahmen zur Altersvorsorge in Österreich auseinandergesetzt. „Wir haben uns im Team damit beschäftigt, wie wir bestmöglich vorsorgen können, damit wir uns auch nach dem Arbeitsleben den gewohnten Lebensstandard leisten können“, so Sandra Lechner. Im Fachgespräch erwies sich die FiRi-Absolventin als Expertin zu Detailfragen hinsichtlich Lebensversicherungen und ging mit der Prüfungskommission über das Themenfeld Kreditwürdigkeit und -fähigkeit in den Austausch.

Vorstandsvorsitzender (Sparkasse Baden) und Obmann-Stellvertreter (WKNÖ-Sparte Bank und Versicherung) Roman Dopler betont die Bedeutung der praxisorientierten Ausbildung: „Am Ende dieses dreijährigen Schwerpunkts hat man nicht nur ein Zertifikat über die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in Händen, über den Mehrwert in der Ausbildung hinaus ist damit auch der Grundstein für einen signifikanten Vorteil am Arbeitsmarkt gelegt, da der Lehrgang den Schülerinnen und Schülern direkte Einblicke in Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe bietet.“

Niederösterreichweit können Schüler die Zusatzqualifikationen rund um das Bank- und Versicherungswesen an den Handelsakademien Zwettl, Wr. Neustadt und St. Pölten sowie am AULB Stockerau erwerben.