Triumph-Werk in Wr. Neustadt: Umsatz stieg

Die Wäschefirma Triumph International AG, die ihre Österreich-Zentrale in Wiener Neustadt betreibt, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 48,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Das waren um 4,3 Millionen Euro oder 9,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch das ausgewiesene Ergebnis vor Steuern hat sich von minus 716.000 Euro auf 918.000 Euro wieder in die Gewinnzone gedreht, berichtet der NÖ Wirtschaftspressedienst. Diese Zahlen entnimmt der NÖ Wirtschaftspressedienst der vor kurzem veröffentlichten Unternehmensbilanz.

Die Wäschefirma – einstmals Österreichs größter Bekleidungshersteller – hat sich in den vergangenen fünf Jahren von einem Produktions- zu einem reinen Logistikbetrieb gewandelt. Heute betreibt Triumph in Wiener Neustadt ein Hochregallager mit 18.000 Palettenstellplätzen sowie ein automatisiertes Kleinteilelager mit 115.000 Positionen. In der Anlage können knapp fünf Millionen Wäschestücke aus den Segmenten Unterwäsche, Nachtwäsche und Bademode der Marken Triumph und sloggi gelagert werden.

Der Standort Wiener Neustadt dient als Verteilzentrum für Europa und als Zentrallager für angebundene Distributionszentren in Osteuropa bis nach Russland. 2021 hat das Traditionsunternehmen 686 Personen beschäftigt, davon 336 Angestellte und 350 Arbeiter. Die Triumph International AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Triumph Universa AG mit Sitz in Bad Zurzach in der Schweiz.

