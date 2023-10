Weikersdorfer Unternehmen „Schloss & Riegel“ expandiert weiter

Mit Oktober übernahm „Schloss & Riegel“ rund um Firmenchef Peter Zehetner das alteingesessene Sicherheitsunternehmen Schator in Klagenfurt. Neben der Zentrale in Weikersdorf und den Filialbetrieben in Wien, Mödling, Wiener Neustadt, Graz und Salzburg und Bad Wiessee (Bayern) ist dies nun der achte Standort des Unternehmens. Die Mitarbeitendenzahl wächst dadurch auf über 50 Sicherheitstechniker.

Freuen kann sich das Unternehmen auch über einen weiteren Meilenstein: Als Generalvertrieb von iLOQ in Österreich hat „Schloss & Riegel“ mittlerweile über 75.000 batterielose elektronische Schlösser in Österreich geliefert und installiert. Das digitale batterielose Schließsystem, das entweder mit einem NFC–Schlüssel oder mittels Smartphone geöffnet wird, setzt sich immer weiter durch. Für die Kundinnen und Kunden würden die einfache Bedienung und die Wartungsfreiheit im Mittelpunkt stehen. Zu namhaften Kunden zählen Skigebiete wie Planai oder Hahnenkamm, die Energie AG Oberösterreich oder die Münze Österreich.