Neuer Wiener Neustädter Kindergarten hat Betrieb aufgenommen

Mit Ende der Semesterferien ist seit dieser Woche der neue "Kindergarten Fischabachsiedlung" in Betrieb. Der bestehende NÖ Landeskindergarten Bgm.-Dr.-Haberl-Gasse ist in die Nikolaus-Pacassi-Gasse übersiedelt und ab sofort im Erdgeschoss des dortigen EGW-Wohnbaus untergebracht.

"Es freut uns sehr, dass wir mit dieser Woche den neuen Kindergarten in der Fischabachsiedlung in Betrieb nehmen und damit in einem weiteren Stadtviertel Betreuungsplätze in neuen, modernen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können. Wir bedanken uns beim Land Niederösterreich für die Zusammenarbeit sowie bei den Pädagoginnen und Pädagogen für die perfekte Betreuung und wünschen den Kindern nun viel Freude in ihrem neuen Kindergarten“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, ÖVP-Bildungsstadtrat Philipp Gruber und ÖVP-Klubobmann Matthias Zauner.

