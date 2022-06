Familienvater bei Kellerbrand in Wiener Neustadt verletzt

Werbung

Großeinsatz für die Wiener Neustädter Feuerwehr am Freitagabend: In der Merbotogasse (Fischelkolonie) kam es zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus. Der Familienvater erlitt bei dem Versuch den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen eine Rauchgasvergiftung und musste vom Roten Kreuz behandelt werden. Seine Frau und zwei Kinder konnten sich ins Freie retten und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, am Keller entstand aber großer Sachschaden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

