Bezirk Wiener Neustadt: Gemeinsam gesund bleiben

Gesundheit am Arbeitsplatz ist bei der Wiener Neustädter Sparkasse ein großes Thema – und eines, das von mehreren Seiten angegangen wird: So gibt es etwa Workshops, wie man am Arbeitsplatz richtig sitzt und auch gleich gymnastische Übungen am Schreibtisch machen kann – oder einen Online Antara-Kurs, bei dem die Mitarbeiter gemeinsam von zu Hause am Training teilnehmen können.

Gemeinsames Training für verschiedene Läufe

Tradition haben bei der Bank die Laufgemeinschaften, bei der Mitarbeiter gemeinsam trainieren – etwa für den Wien-Marathon oder Läufe, die seit Jahren von der Sparkasse gesponsert werden, wie der Firmenlauf oder der Bad Erlacher Ortslauf. „Mehr Gesundheit und Wohlbefinden führen zu mehr Lebensqualität, Arbeitsfreude und letztendlich auch zu weniger Krankenständen“, sagt Vorstandsdirektor Christian Spitzer.

Vielfältig ist das Gesundheitsangebot im Betrieb auch bei Baumit: Für Mitarbeiter gibt es gratis Skikarten für das Skigebiet Unterberg (auch für Angehörige), kostenlose Seh- und Hörtests, gratis Obst- und Getränke-Aktionen sowie Rückengymnastik. Nicht zuletzt sorgt das Unternehmen auch für die kostenlose Teilnahme der Mitarbeiter beim „Wings for Life Run“ und beim Piestingtallauf, bei dem Baumit Namenssponsor ist. Dazu kommt ein eigener Sand-Tennisplatz direkt beim Unternehmen, den die Mitarbeiter gratis nutzen können.

„Wir sind ein Produktionsbetrieb, in dem viele unserer Mitarbeiter körperlich schwer arbeiten. Da haben Themen wie Gesundheit und Erhalt der Arbeitsfähigkeit einen besonderen Stellenwert“, sagt Baumit-Geschäftsführer Manfred Tisch: „Es ist nachweisbar, dass sich das Gesundheitsbewusstsein in unserer gesamten Belegschaft aufgrund der vielen angebotenen Aktivitäten nachhaltig gesteigert hat – das verstehen wir als klaren Auftrag, hier auch in Zukunft gemeinsam mit unserem Betriebsrat weiter dranzubleiben.“ Tisch geht als Geschäftsführer übrigens mit sportlichem Beispiel voran: Wenn Wetter und Terminkalender es zulassen, fährt er mit dem Rad in die Arbeit. Im Vorjahr standen stolze 12.866 Rad-Kilometer zu Buche.

Verantwortung auf beiden Seiten

An der Fachhochschule Wiener Neustadt gibt es ein breites Angebot an Seminaren und Workshops etwa zu den Themen Achtsamkeit, Resilienz und Selbstführung, dazu u.a. (Morgen-)Schwimmen in der Aqua Nova. Angeboten werden zudem berufsbezogene Vorsorgeuntersuchungen (z.B. Augen bei Bildschirmarbeit), eine dreiteilige Workshop-Reihe „Erholung in Zeiten ohne Pausen?“ oder Beratungen bei Beanspruchungen und Belastungen am Arbeitsplatz. „Die FHWN versucht einen Mittelweg zwischen Arbeitgeberverantwortung und Selbstverantwortung zu finden, in dem wir ein möglichst breites Angebot an gesundheitsfördernden Maßnahmen anbieten, um viele Aspekte der Gesundheitsvorsorgen abzudecken: Vom Impfangebot bis zur Stressprävention“, sagt Axel Schneeberger, Leiter der Personalabteilung.

Viel Wert auf Gesundheitsvorsorge wird auch in dem Betrieb List GC in Bad Erlach gelegt. So bietet die Firma verschiedenste Angebote wie etwa Seh- und Hörtests oder Ergonomieberatungen. Profitieren können die Mitarbeiter zudem vom „List GC Bike Leasing Programm“, bei dem zwei Fahrräder oder E-Bikes pro Person kostengünstig geleast werden können. Zusätzlich gibt es für das gesamte Kollegium auch ermäßigten Eintritt in Thermen.

Auf regionalen Sportveranstaltungen ist List GC ebenfalls anzutreffen. Um aber auch zwischendurch fit zu bleiben, organisieren die Arbeiter untereinander Fußball-, Beachvolleyball- oder Tennis-Matches.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.