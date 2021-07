Während am Sonntag ein Jungvogel in einem Dachvorsprung stecken blieb und sogar mit der Drehleiter gerettet werden musste, ging die Feuerwehr am Montag auf Hühnerjagd. Eine ausgebüchste Henne wurde wieder eingefangen, nachdem sie im Wiener Neustädter Straßenverkehr für einige Verwirrung gesorgt hatte. Während der Singvogel in der Tierklinik wieder aufgepäppelt wird, konnte für die unverletzte Henne anfänglich kein Platz gefunden werden.

Nach einem öffentlichen Facebookaufruf der Feuerwehr meldeten sich zahlreiche Hühnerhalter aus der Umgebung und boten dem Tier einen Platz an. Das Tier konnte somit rasch einen artgerechten Platz finden.



Der Besitzer des Huhns kann sich selbstverständlich bei der Feuerwehr melden, um die Kontaktdaten des Unterkunftgebers zu erhalten.