Emirates-Piloten trainieren in Dubai mit Diamond-Fliegern aus Neustadt

Die drei Flieger dienen als Brücke zwischen der Ausbildung auf einmotorigen Flugzeugen und leichten Jets und runden die EFTA-Ausbildungsflotte auf 30 Flugzeuge (drei Diamond DA42-VI und 27 Cirrus und Phenom Jets) ab. Die EFTA-Kadetten absolvieren somit künftig eine Ausbildung auf drei Flugzeugtypen, bevor sie die Akademie abschließen. Dies ist eine Seltenheit in der Welt der Kadettenflugausbildung.

"Wir sind sehr stolz darauf, Teil der Geschichte von Emirates zu sein und würdigen Emirates Vision bezüglich neuester Technologien für die nächste Generation von Pilotinnen und Piloten. Wir freuen uns auf den Erfolg der EFTA, der ab sofort auch von Diamonds branchenführender Technologie, Kosteneffizienz, Sicherheit und Umweltverantwortung profitiert“, sagt Frank Zhang, CEO von Diamond Aircraft Austria.

"Wir investieren kontinuierlich in unser Ausbildungssystem und statten es mit den fortschrittlichsten Werkzeugen, Technologien und Infrastrukturen aus. So stellen wir sicher, dass unsere Kadettinnen und Kadetten für die Praxis gerüstet sind und ihren Abschluss mit einem Höchstmaß an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenz machen,“ so Kapitän Abdulla Al Hammadi, Vizepräsident der Emirates Flight Training Academy. "Die Diamonds passen perfekt zwischen unsere einmotorigen Flugzeuge und die sehr leichten Jets unserer Trainingsflotte. Sie sind zuverlässig, hochmodern und umweltfreundlich und ermöglichen unseren Auszubildenden nun auch Erfahrungen auf mehrmotorigen Kolbenflugzeugen zu sammeln. Die Erweiterung der Flotte bedeutet mehr Flugzeugtypen und eine vielfältigere Lernerfahrung."

In der neuen Emirates-Lackierung machten sich die drei Diamond-Flugzeuge auf den Weg nach Dubai. Durch die begrenzte Flugreichweite von 1.225 nautischen Meilen wurde die Strecke in Teilen zurückgelegt – die EFTA-Pilotenausbilder legten Boxenstopps in Heraklion, Kreta und Sharm El-Sheikh, Ägypten, ein.

Die EFTA hatte die drei Diamond DA42-VI Flugzeuge und den dazugehörigen Flugsimulator im März dieses Jahres, im Wert von vier Millionen Euro (Listenpreis), beim österreichischen Flugzeughersteller Diamond Aircraft bestellt. Die Auslieferung des Simulators wird in Kürze erwartet. Die Kadetten werden in den kommenden Monaten mit der Ausbildung auf den Diamond-Flugzeugen beginnen.

Der DA42-VI ist die neueste Version des führenden leichten Doppelmotor-Kolbenflugzeugs mit vier Sitzen. Als erstes zertifiziertes Kolbenflugzeug der allgemeinen Luftfahrt vereint es modernste Technologie für den Rumpf, die Avionik und die Triebwerke. Der DA42-VI, der mit Düsentreibstoffantrieb betrieben wird, vereint in einzigartiger Weise Leistung und Nutzen und erleichtert so den Übergang vom Ein- zum Zweimotorenbetrieb. Im Vergleich zu herkömmlichen zweimotorigen Flugzeugen, die mit AVGAS betrieben werden, erzielt dieses Flugzeug Kraftstoffeinsparungen von bis zu 50 Prozent. Darüber hinaus bietet die Panoramahaube eine ausgezeichnete Sicht während aller Flugmanöver.

Diamonds Engagement für die Flugausbildung hat zu einer Produktpalette moderner, treibstoffeffizienter Flugzeuge geführt, von denen jedes für bestimmte Schulungszwecke konzipiert ist. Mit einer umfassenden Auswahl an Kolbenflugzeugen, darunter spezielle Flugschulungsmodelle wie das einmotorige Kolbenflugzeug DA40 NG und das Zweimotorenkolbenflugzeug DA42-VI, sowie eigens entwickelten Flugsimulatoren und kraftstoffsparenden Kerosinmotoren ist Diamond Aircraft der alleinige Anbieter auf dem Markt für Flugschulungen.