Vor genau einem Jahr berichtete die NÖN über das Müll-Problem in der Äußeren Bahnzeile. In der Vorwoche machte die NÖN einen Lokalaugenschein, ob sich das Problem gebessert hat. Die Antwort: Ein klares Nein!

Übervolle Mülleimer, dazu Hausmüll und Sperrmüll entlang der Äußeren Bahnzeile. | Schranz

Vor allem die „Müll-Schneise“ der HTL-Schüler vom Spar in der Fischauergasse zur Schule ist klar erkennbar. Überfüllte Mistkübel (übrigens zu wenige), dazu kommen völlig vermüllte „Jausenstationen“ der Jugendlichen, wie etwa bei den Notausgängen der Bahnstrecke (siehe Foto). Allerdings wird es auch nach der HTL in Richtung Wöllersdorfer Straße und darüber hinaus nicht besser. Sackerl, Dosen, Schutt und mehr im Gebüsch, beim Parkplatz vis-a-vis Nemetzguss fanden sich sogar Autoreifen oder Malerkübel. Auch in der Hundezone Richtung Kraupa-Hof gab‘s beim NÖN-Lokalaugenschein viel Dreck.

Schranz

Seitens der Stadt Wiener Neustadt heißt es, dass der betroffene Grund ÖBB-Gebiet sei. Wobei der Bauhof bei massiven Verschmutzungen immer wieder mithilft das zu säubern bzw. sauber zu halten.

Man werde auch weiterhin ein Auge darauf haben, großflächige Reinigungen müsse aber die ÖBB durchführen.