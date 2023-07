Wiener Neustädter Trafikantin macht Grünstreifen noch grüner

Die Grüninseln in der Wöllersdorfer Straße 5 am Wiener Neustädter Flugfeld sind seit einiger Zeit noch grüner. Denn Trafikantin Elisabeth Kirchner und Sven Höller verschönerten diese rund um Kirchners Trafik mit bunt bestückten Blumentrögen, kleinen Bäumchen und sogar zwei Hundebadewannen. Weitere Pläne für das Aufhübschen des Flugfelds gibt es bereits: „Ich möchte den Ruf, den das Flugfeld bei vielen hat, nicht so stehen lassen und zeigen, dass es sehr wohl auch schön sein kann", ist Kirchners Ziel.

„Wenn Bürgerinnen und Bürger sich in die Verschönerung des Wiener Neustädter Ortsbilds einbringen und dabei etwas so Schönes und Grünes wie bei Elisabeth Kirchner herauskommt, kann man als Bürgermeister nur zufrieden sein. Mit Liebe zum Detail hat sie aus den Grünstreifen kleine Gärten geschaffen. Danke an dieser Stelle für die geleistete Arbeit und das Pflegen der Pflanzen, um das Flugfeld für Bewohnerinnen und Bewohner schöner zu machen", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

In Zusammenarbeit der Stadt Wiener Neustadt wird bald auch für eine Sitzmöglichkeit gesorgt sein: Es wird ein Enzo aufs Flugfeld überführt.