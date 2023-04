Eine Frühjahrsreinigung ging auch in der Breitenauersiedlung über die Bühne: Die ÖVP-Ortsgruppe machte mit, in kurzer Zeit wurden einige Säcke voller Plastik und Dosen gesammelt. Gemeinderat Franz Hatvan appelliert: „Ich bitte die Autofahrer, Verpackungsmaterial nach Gebrauch nicht einfach aus dem fahrenden Auto zu werfen. Danke noch an alle Organisationen und Helfer, die mitgemacht haben!“

