SPÖ mit „Frühjahrsputz“ in Wiener Neustadt

Wie in den letzten Jahren, haben sich verschiedene Sektionen der SPÖ Wiener Neustadt aktiv in ihren Stadtvierteln am Frühjahrsputz nach dem Winter beteiligt. Verschiedene Teams haben entlang am Ufer der Warmen Fischa, am Flugfeld und im Wodica Park den bewusst oder unbewusst eingebrachten Müll in den Grünräumen und an den Wegen gesammelt.

SPÖ-Umweltstadtrat Norbert Horvath freut sich über die rege Teilnahme, „Ich danke allen Bürgerinnen und Bürgern, die in ihren Stadtvierteln aktiv wurden und einen Beitrag für die Allgemeinheit geleistet haben! Die Flurreinigung stärkt den Zusammenhalt im Wohnviertel, schafft Bewusstseinsbildung und ist natürlich auch gut für die Umwelt.“

Der Wermutstropfen bleibt, "Müllvermeidung startet beim Einkaufen und wenn schon Verpackungsmüll anfällt, dann muss der auch ordnungsmäßig entsorgt werden und das ist definitiv nicht die Grünfläche sondern der Abfallbehälter," plädiert Horvath abschließend.

