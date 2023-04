Projekte gesucht: Wiener Neustädter Sparkasse vergibt 10.000 Euro

„Wir wollen ein Projekt beziehungsweise eine Anschaffung von einem Verein oder einer gemeinnützigen Organisation mit einem Betrag von 10.000 Euro unterstützen“, erklärt Vorstandsdirektor Klaus Lehner die Eckpfeiler des Vorhabens.

Sozial nachhaltiges Agieren ist für die Wiener Neustädter Sparkasse Gründungsgedanke, Herzensangelegenheit und fester Bestandteil ausgezeichneter Unternehmensqualität. Aus diesem Grund wurde nun der #glaubandich-Förderpreis ins Leben gerufen.

In fünf Schritten zu 10.000 Euro

So kann man die Unterstützung für sein Projekt erhalten:



1. Projektidee entwickeln: Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. So können Konzepte beispielsweise in den Bereichen Sport auf Amateurbasis, Naturschutz, Heimatkunde, Kunst & Wissenschaft oder Nachwuchsförderung angesiedelt sein.



2. Einreichen: Online bis Mittwoch, 31. Mai, unter sparkasse.at/wrneustadt/foerderpreis



3. Jury: Alle eingelangten Projekte werden von einer Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Wiener Neustadt, der Wirtschaftskammer, von WNTV, einer Juristin sowie der Wiener Neustädter Sparkasse bewertet.



4. Pitch: Die drei Finalistinnen beziehungsweise Finalisten basierend auf der Jurybewertung präsentieren ihre Initiative in einem zweiminütigen Live-Pitch.



5. Online-Voting: Zusätzlich können die Gewinnerinnen und Gewinner ihr Punktekonto bei einem einwöchigen Voting auf den Social-Media-Kanälen der Sparkasse weiter aufbessern.

„Anfang Juli wissen wir dann, welches Projekt wir mit 10.000 Euro bei der Umsetzung begleiten“, freut sich Vorstandsdirektor Christian Spitzer bereits jetzt auf viele spannende Einreichungen.

2.000 Euro Sonderpreis

Darüber hinaus vergibt die Wiener Neustädter Sparkasse einen Sonderpreis in Höhe von 2.000 Euro zur Förderung der Jugend- und Nachwuchsarbeit. Auch hierfür kann online bis Mittwoch, 31. Mai, auf der Homepage sparkasse.at/wrneustadt/foerderpreis eingereicht werden.

Die Prämierung erfolgt durch Juryentscheid. Klaus Lehner betont, wie wichtig es der Wiener Neustädter Sparkasse ist, jene zu unterstützen, die sich für ein gutes Miteinander einsetzen: „Wir hoffen, mit diesem Preis ein deutliches Zeichen für unsere Verbundenheit mit der Region und ihren Menschen zu setzen.“

