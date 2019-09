Wie können Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung besser in die Arbeitswelt integriert werden? Und welche Förderungen können Unternehmen dabei in Anspruch nehmen? Diese und andere Fragen diskutierten am Donnerstag Experten, Unternehmer und Fördergeber im Rahmen der Veranstaltung „Fokus Wirtschaft: inklusiv//innovativ“ in der Geschützten Werkstätte in Wiener Neustadt.

Das Sozialministeriumservice lud zu einem Kompaktseminar ein, bei dem nicht nur Fördergeber referierten, sondern auch Best Practice-Beispiele von Betrieben aus Niederösterreich und dem Burgenland gezeigt wurden. Die Unternehmen Waldquelle, Kaffee Plantage, Biohof Seiser und Bauer Gartengestaltung & Sportanlagenbau schilderten ihre Erfahrungen zu einer gelungenen Inklusion.

Im Rahmen der Begrüßung erklärte ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, dass es noch immer eine Hemmschwelle bei Unternehmen gebe, wenn es um die Einstellung von Behinderten geht. Die öffentliche Hand müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Nichtsdestotrotz richtete der Stadtchef einen Appell an die anwesenden Wirtschaftstreibenden. Diese sollten besonders im Bereich der Lehrlingsstellen Menschen mit Behinderung eine Chance geben, ihr Potential zu entfalten. Über Maßnahmen für eine erfolgreiche Lehrlingssuche sprach Geschäftsführer des AMS NÖ, Sven Hergovich. Er verwies auf die Lehrlingsoffensive, die heuer gemeinsam mit dem Land NÖ gestartet wurde und auch nächstes Jahr weitergeführt wird.

„whatchado"-Gründer gab Einblicke

Keynote-Speaker des Events war Ali Mahlodji, EU-Jugendbotschafter und Gründer der Berufsorientierungsplattform „whatchado“. Mahlodji gab Einblick in sein Leben und erzählte, wie er vom Flüchtling und Schulabbrecher zu einem internationalen Unternehmer wurde. Auch Jugendliche mit Startschwierigkeiten können laut dem Jugendbotschafter am Arbeitsmarkt erfolgreich sein. Sie müssten nur entsprechend gefördert werden.

Neben Diskussionen bot die Veranstaltung auch einen Ausstellungsteil, bei dem sich Wirtschaftstreibende über Förderungen und Unterstützungsangebote informieren konnten. Den Abschluss bildeten zwei Themen-Workshops. Teilnehmer konnten sich Tipps für eine erfolgreiche Lehrlingssuche holen und bekamen Anregungen, mit welcher Vorgehensweise man Mitarbeiter mit psychischen Beeinträchtigungen im Betrieb halten oder auch neu beschäftigen kann.