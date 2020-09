Im September, nach den Sommerferien gibt es in der Stadt normalerweise ein dicht gedrängtes Veranstaltungsprogramm. Normalerweise, denn das Coronavirus macht vielen Organisatoren einen Strich durch die Rechnung.

So wurde etwa der mehrtägige Knödelheurige der Pfadfinder abgesagt, genauso wie der Flugfelder Gassenkirtag, der zum 27. Mal stattgefunden hätte. „Wir hätten ihn wieder gemeinsam mit Oedi‘s Würstelhütte veranstaltet, aber es ist leider zu riskant“, bedauert Organisator ÖVP-Gemeinderat Hans Machowetz. Immerhin: „Ich hab‘ schon viel vorbereitet, was ich nächstes Jahr verwenden kann.“ Auch der Blaulichttag in der MilAk wurde für den September abgesagt, „wir hoffen auf eine Fortführung des Blaulichttages im nächsten Jahr und freuen uns bereits jetzt darauf, Sie dort begrüßen zu dürfen“, heißt es seitens der Veranstalter.

Erster Schullball bereits abgesagt

Getroffen hat die Covid-Pandemie auch sämtliche Aktivitäten der SPÖ-Sektionen. Herbstfeste, Schnapsturniere & Co. wurden abgesagt. „Wir haben uns dazu schweren Herzens entschieden, dabei hätten wir auch neue Veranstaltungen, wie etwa ein Fußballturnier im Programm gehabt“, sagt Parteichef Rainer Spenger im NÖN-Gespräch. Ein großes Fragezeichen steht auch hinter der Wiener Neustädter Ballsaison. Vor allem für die Schulen dürfte es mehr als schwierig sein, die Veranstaltungen durchzuführen.

Bereits am 23. Oktober wäre der Ball des BRG Gröhrmühlgasse im Sparkassensaal auf dem Programm gestanden, der aber „mit ziemlicher Sicherheit“, wie es seitens der Schule heißt, nicht stattfinden wird. Treffen könnte es auch den Wiener Neustädter „Ball der Bälle“, den Burgball Mitte Jänner, hinter dem derzeit ein großes Fragezeichen steht – die Entscheidung soll in den nächsten Wochen fallen, genauso wie zum Winternachtsball in der Arena Nova. Dort wurden bereits sämtliche Messen für heuer abgesagt.