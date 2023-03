Frauenministerin zu Gast im Wendepunkt

Die Geschäftsführerin des „Wendepunkts“, Elisabeth Cinatl, führte die Ministerin und die Frauenstadträtin Erika Buchinger, beide ÖVP, durch die kleinen, aber feinen Räumlichkeiten der Beratung und zeigte auch den Garten mit den Spielgeräten, der noch heuer erweitert werden soll. Außerdem, so Cinatl, wird ein Container einen zusätzlichen Raum bringen, der dringend benötigt wird. Ebenfalls dringend benötigt werden auch Starterwohnungen für jene Frauen, die nicht mehr im Frauenhaus wohnen, aber auch noch nicht ganz auf eigenen Füßen stehen können. „Nach leistbaren Übergangswohnungen suchen wird immer sehr, sehr lange“, so Cinatl. Susanne Raab versprach, dass dafür heuer drei Millionen veranschlagt sind, die für solche Wohnungen in ganz Österreich verwendet werden sollen. Im weiteren Gespräch der drei Politikerinnen mit den Mitarbeiterinnen des „Wendepunkts“ ging es um die Zunahme von Cybergewalt und Cyberstalking und die Gefahr der Altersarmut von Frauen.

