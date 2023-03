Zubau des Sollenauer Kindergartens liegt im Zeitplan

Der NÖ-Landeskindergarten in der Dr. Theodor Körner Straße wächst von Tag zu Tag. „Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran“, zeigt sich SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl zufrieden.

Insgesamt werden zwei Gruppen erweitert sowie ein Bewegungsraum errichtet. Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im September 2023 soll der neue Teil des Kindergartens II in Betrieb genommen werden. Insgesamt sind in der Marktgemeinde dann zwölf Kindergartengruppen und eine Krabbelstube auf zwei Kindergärten aufgeteilt.

Wie die NÖN bereits berichtete, ist der Mauerdurchbruch zum bestehenden Gebäude in den Sommermonaten geplant. Anschließend wird der 25 Jahre alte Kindergarten generalsaniert. „Mein Dank geht an die Mitarbeiter des Kindergartens, die ein Jahr lang im Baulärm arbeiten müssen“, so der Ortschef. Die Kosten belaufen sich aufgrund der Teuerung von den anfänglichen 1,5 Millionen Euro auf mittlerweile 2,7 Millionen Euro.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.