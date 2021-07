Equipment: Nicht erst im Urlaub die Bedienungsanleitung lesen, schon zu Hause Bei Kameras mit Wechselobjektiven, nicht zu viel an Objektiven mitnehmen, meist genügt ein Zoomobjektiv vom Weitwinkel- bis in den leichten Telebereich, eventuell ein lichtstarkes Weitwinkel oder Normalobjektiv und ein Blitzgerät. Beim Smartphone ist man von den Einstellmöglichkeiten mehr eingeschränkt.

Das beste Licht: Bestes Fotolicht herrscht vom frühen Morgen bis zum Vormittag und am späten Nachmittag bis zum Sonnenuntergang, in dieser Zeit sind die Farben wärmer und intensiver. Im gleißenden Mittagslicht ist es nicht ideal zu fotografieren, da tiefschwarze harte Schatten entstehen. Sollten trotzdem Menschen um die Mittagszeit fotografiert werden (müssen), sollte die Person im Schatten stehen und nicht direkt in die helle Umgebung schauen. Am besten die Portraitierten im Gegenlicht fotografieren, dabei aber beachten, dass die Belichtungsautomatik falsche Ergebnisse liefert und die Bilder unterbelichtet werden. Mit manueller Belichtungszeiteinstellung oder Blitz entstehen oft sehr schöne, interessante Bildergebnisse, diese Techniken sollten vorher gelernt und geübt werden.

Fotografieren am Strand: Hier sollte ganz besonders die Belichtung kontrolliert werden, Sand und Wasser reflektieren das Sonnenlicht. Hier wird der Fotograf vom Belichtungsmesser der Kamera „belogen“, er zeigt viel mehr Licht an, als wirklich vorhanden ist, entweder die Belichtungsautomatik korrigieren oder die Kamera im manuellen Betrieb steuern. Die Kamera gerade halten, ganz besonders bei Strand, Meer und Gebirgsfotos, damit das Meer nicht auf einer Seite aus dem Bild fließt, oder der Berg aus dem Bild rutscht.

Fotografieren von fremden Menschen: Grundsätzlich gilt in allen Ländern der Welt das Rechte am eigenen Bild der abgebildeten Person. Die Person fragen, ob sie mit dem fotografiert werden einverstanden ist, in Ländern mit Menschen die eine fremde Sprache sprechen mit Händen und Kamera freundlich erklären, was man vor hat.

Militärische Einrichtungen: Im Gefängnis kann es enden, falls militärische Gebäude und Einrichtungen abgelichtet werden, sei es auch unbedarft und unabsichtlich. Bei diesen Objekten die Kamera lieber nicht zum Auge führen und den Auslöser betätigen, es kann missverstanden werden.

Niemanden gefährden: Auf die Umgebung und sich selbst aufpassen, keine Gefahr für andere oder sich selbst wegen eines Fotos heraufbeschwören.