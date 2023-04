Neues Buch über Wiener Neustädter Bäcker und Zuckerbäcker geplant

Die Geschichte von Wiener Neustädter Kaffeehäuser, Fleischer, Gasthäuser und Greißler der Stadt hat Günter Wiesenhofer bereits in Buchform erzählt. Jetzt arbeitet er an seinem nächsten Werk – diesmal soll Bäcker und Zuckerbäcker von Wiener Neustadt ein Buch gewidmet werden.

Dafür sucht der Autor sowohl Bilder als auch Informationen zu ehemaligen Standorten. Diesen können etwa per Mail unter hello-wisi@gmx.at geschickt oder via direkt via Telefon 0660/1996056 bekannt gegeben werden. „Ich freue mich über alle Hinweise und bedanke mich“, so Günter Wiesenhofer.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.