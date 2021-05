Über sechs Monate lang musste der Gastronom sein „Fratelli d’Italia“ in der Friedrichsgasse geschlossen halten. Er nimmt es gelassen – er hätte Zeit gewonnen und dadurch sogar von den Schließungen profitiert. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020, begann der gelernte Maurer sein Restaurant zu renovieren. „Das wollte ich seit 17 Jahren tun“, sagt er.

Entbehrungen sind dem 53-Jährigen nicht fremd. Er wuchs mit einer Schwester und einem Bruder in dem Dorf Villa Ceccolini, nahe der Stadt Pesaro, auf. „Wir hatten nichts“, erzählt er. Seine Eltern hätten selbst Schuhe in Raten abbezahlen müssen: „Wir hatten nichts, aber wir hatten alles.“ Der Vater arbeitete in einer Möbelfabrik und lebt seit Ausbruch der Pandemie bei Riccardos Schwester: „Er ist immer noch lustig“, so Riccardo.

Das Gemüt des Vaters, temperamentvoll und unerschütterlich lebensfroh, wäre seinem eigenen ähnlich. Den Gegenpol dazu hätte das stille Wesen der Mutter, die 2015 verstarb, gebildet. „Auch meine Frau Alexandra ist ganz ruhig, sie steht nicht gerne im Mittelpunkt.“ Für die Österreicherin sei es schwer gewesen, sich mit der chaotischen italienischen Lebensweise anzufreunden. Nach acht gemeinsamen Jahren in Italien zog das Paar nach Österreich. 32 Jahre ist es her, dass sie heirateten; sie bekamen zwei Kinder. Im Restaurant arbeitet Alexandra nicht mit. Das ist Riccardos Spielplatz und er spielt die Hauptrolle.

Das „Fratelli d’Italia“ verdankt seinen Namen nicht dem Zufall – Riccardo eröffnete das Lokal gemeinsam mit seinem Bruder Roberto, das war 2003. Heute führt Riccardo das Restaurant allein. Das ständige Arbeiten bis spät in die Nacht, an Wochenenden und Feiertagen hätte Roberto irgendwann sattgehabt.

Riccardo ist gerne beschäftigt. Genuss hat für ihn nichts mit Untätigkeit zu tun. Den Fortschritt der Technik betrachtet er kritisch. „Geräte sollen uns alles abnehmen, damit wir das Leben genießen können, doch wir genießen das Leben nicht, wir verlieren es“, sagt er. Im Internet ist er nicht zu finden. Zum Restaurant gibt es weder eine Webseite noch eine E-Mail-Adresse. Riccardo redet lieber. „Das Internet liefert alles fertig“, bemerkt er. „Manche fragen mich Sachen wie: ‚Kann ich die Capricciosa ohne Artischocken haben?‘ Dann sage ich: ‚Warum fragst du? Habe ich die Pizza denn schon gemacht?‘“

Riccardo weiß, dass seine Gäste nicht nur zu ihm kommen, um ihren Hunger zu stillen: „Essen kannst du zu Hause, bei mir musst du genießen!“ Ein Besuch bei Riccardo kann auch Stoff für Anekdoten bieten: „Einmal“, erzählt eine Kundin, „ist Riccardo mit meiner Mutter durch die Gasse getanzt.“ Eine Szene, die sich hoffentlich bald nicht mehr nur in der Erinnerung abspielen darf.

Riccardos Lebenslust hält auch der Pandemie stand. „Es ist wie beim Urlaub. Warten ist das Schönste, dann genießt du und dann denkst du dir: Es war so schnell vorbei.“