Die besten 14 aus den über 500 „The Voice“ TeilnehmerInnen sind gefunden, elf Frauen und drei Männer schafften den Sprung in das Halbfinale. Sie werden kommenden Samstag im Shopping Center Fischapark in Wiener Neustadt um den Einzug in das große Finale singen. Als Showacts darf sich das Publikum auf die beiden Vorjahressiegerinnen „Ameliy“ und „Christl“ freuen. „The Voice Fans“ aufgepasst: neben der Fachjuryentscheidung dürft ihr diese Woche eine/n Halbfinalistin/en bestimmen und mittels Facebook- und YouTube-Voting ins Finale hieven.

„Die qualitative Dichte ist ein Wahnsinn, ich bin total überrascht über die vielen Facetten, die ich da heute präsentiert bekam“ freut sich Promijuror Eric Papilaya über das super Niveau der letzten beiden Qualifikationsshows“.

Auch diesmal hatten die Frauen die Nase vorne: Laura Heily (18, Wien) und Verena Schubernik (21, Stmk.) holten sich stimmgewaltig den Sieg. Auf den 2. Plätzen landeten Oliver Mittag (22, W.) und Lisa Gradwohl (22, Stmk.). Platz 3 ging ex aequo an Lisa Wessely (15, NÖ.), Dana Mule (22, K.) und Felix Marks (22, OÖ.).

Kommenden Samstag heißt es ab 14 Uhr im Shoppingcenter Fischapark für die 14 stimmgewaltigen SängerInnen: „It´s Showtime!“- Stimmbattle um den Einzug in das große „The Voice“ Finale. Die Entscheidung, wer es schafft, wird von einer hochkarätigen Fachjury getroffen, aber: Auch die Fans haben eine Gelegenheit mitzureden! Von Montag bis Freitag mittels Facebook Like bei den Bildern und YouTube-Klick auf den Videos. Likes und Klicks werden zusammengezählt und für den Publikumsliebling geht’s ab ins Finale. (

Das sind die live Termine für „The Voice“- Fans:

Halbfinale: Samstag, 12.10.2019, 14-17 Uhr

Finale: Samstag: 19.10.2019, 14-17 Uhr

Mehr Informationen: www.thevoice2019.at, www.facebook.com/fischapark