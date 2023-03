Cocktails und Modenschau in Wiener Neustadt

Anlässlich des Internationalen Frauentages wird in Wiener Neustadt wieder traditionell die Frauentags-Fahne vor den Rathäusern gehisst. Außerdem lädt ÖVP-Frauenstadträtin Erika Buchinger mit ihrem Team am Abend des 8. März zur „Cocktail-Time“ in die Kasematten.

Die Teilnehmerinnen sind dabei eingeladen, im passenden Cocktaildress zu erscheinen und erhalten einen Cocktail zur Begrüßung. Dann folgen eine Modenschau von innerstädtischen Betrieben zum Motto und danach ist „Zeit und Raum für Austausch und Vernetzung“, so Erika Buchinger. Für die musikalische Umrahmung sorgen Leo Kohn und Hans Czettl. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Karten sind limitiert und beim Infopoint Altes Rathaus oder unter www.webshop-wn.at erhältlich.

