Neue Schattenspender im Freibereich vom Aqua Nova

Seit 2019 steht beim Familien- und Erlebnisbad Aqua Nova der Freibereich samt Sprungturm, Erlebnisbereich, Sportbecken und viel Platz zur Verfügung. Die Stadt arbeitet laufend daran, den Badegästen ihren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten – als neueste Maßnahme wurden dieser Tage Schattenspender im Freibereich aufgestellt. Überdachungen für Sonnenliegen wurden im Freibereich installiert, die auch an sonnigen Tagen Schatten bieten. Die Becken im Freibereich – ein Sportbecken, ein Sprungbecken, das Rutschenzielbecken und ein Kinderbecken samt Wasserspielplatz – sorgen mit einer Wassertemperatur zwischen 24 und 26 Grad für die perfekte Abkühlung an heißen Sommertagen.

"Die Installation von Schattenspendern rechtzeitig vor den beginnenden Sommerferien war in all diesen Bestrebungen ein weiterer wichtiger Schritt, um unseren Badegästen die Zeit im Freibad noch komfortabler zu machen. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und wünschen allen Kindern, Jugendlichen und Familien einen schönen Sommer 2023 sowie viel Spaß im Familien- und Erlebnisbad Aqua Nova", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Bürgermeister-Stellvertreter Stadtrat Michael Schnedlitz.

Zudem gibt es in der Aqua Nova auch eine Neuerung im Bereich der Dienstleister: Mihaela Locsan-Polo bietet seit Kurzem Fußpflege sowie Kosmetik an.