Kelten aus sieben Ländern zu Gast in Schwarzenbach

Kelten-Darstellergruppen aus sieben Ländern Europas und eine Gruppe Archäologen, die sich das auf keinen Fall entgehen lassen wollten – das archäologische Freilichtmuseum am Burgberg in Schwarzenbach war am vergangenen Wochenende wieder einmal Schauplatz einer interessanten Veranstaltung.

Unter dem Motto „Das Keltendorf erwacht zum Leben: sehen, schmecken, erleben“ veranstaltete die Gemeinde Schwarzenbach am 19. und 20. August ihre Keltentage. Am Gelände des Freilichtmuseums tummelten sich zwei Tage lang „Kelten“ aus Polen, der Schweiz, Tschechien, Bayern, Italien, Ungarn, der Bretagne und natürlich aus Schwarzenbach selbst.

Während sie in und zwischen den Rekonstruktionsbauten Handwerkskunst der ehemaligen Bewohner zeigten, spielten die Kinder aus verschiedenen Nationen ohne Berührungsängste in bester Harmonie daneben.

Anwesend war mit Wolfgang Lobisser auch ein Archäologe, der von Beginn der Grabungen an mit dabei war und für den Bau der Rekonstruktionsbauten verantwortlich zeichnete. Er war mit einer Gruppe weiterer Archäologen angereist: „Weil uns das freut, dass der Bernd, der neue Bürgermeister was daraus macht, und dass hier soviel Aktivität ist. Dieses Dorf ist ja unser 'Wickelkind', das wir bald in die Pubertät entlassen können.“ Vor 30 Jahren waren hier die ersten Grabungen durchgeführt worden, die nur mit viel Aufwand die verborgenen Schätze des Bodens freigaben. Die Bilanz Lobissers: „Dahinter steckt eine ganze Generation Entwicklungsarbeit. Da sind an die 250 Wissenschaftler vor Ort gewesen, die mit Grabungen, Messungen und Auswertungen beteiligt waren – halb Europa hat hier mitgeforscht. Das Ergebnis ist ein Freilichtmuseum mit Archäologie-Schauraum, der international Aufmerksamkeit auf sich zieht.“