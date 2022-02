Bad Fischau-Brunn: Grassl ist neuer Kommandant

Die Feuerwehr Bad Fischau hat einen neuen Kommandanten gewählt. Nach sechs Jahren hat sich Manfred Mannsberger aus gesundheitlichen Gründen aus der Funktion zurückgezogen. Mit 39 von 40 abgegebenen Stimmen wurde dessen bisheriger Stellvertreter Stefan Grassl am Samstag zum neuen Kommandanten gewählt. Ebenfalls mit 39 Stimmen wurde Martin Nagelreiter neuer Kommandant-Stellvertreter.

Grassl stammt aus einer Bad Fischau-Brunner Feuerwehr-Familie. So waren Opa, Vater, Bruder, in den Kriegsjahren sogar dessen Oma bei der Feuerwehr. Also war es nicht verwunderlich, als der damals 15-Jährige 1992 der Feuerwehr beigetreten ist. 2018 wurde Grassl zum stellvertretenden Kommandanten gewählt, um nur vier Jahre später Kommandant zu werden. „Ich habe mich damit ins gemachte Nest gesetzt“, erklärt dieser.

„Meine Vorgänger haben sehr gute Arbeit geleistet, dafür möchte ich mich bedanken.“ Weil alles so gut laufe, wolle Grassl sein Hauptaugenmerk nun auf Schulungen und Übungen legen. Auch die Kameradschaft sei wichtig. „Durch eine gute Kameradschaft, funktioniert alles von alleine“, so der zweifache Familienvater.

ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch gratulierte: „Ich bin froh, dass sich immer wieder jemand für diese verantwortungsvolle und ehrenvolle Tätigkeit finden lässt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

