Floriani beim Abschnittsfeuerwehrtag in Lichtenwörth geehrt

Das Abschnittsfeuerwehrkommando lud auch dieses Jahr wieder alle Feuerwehren des Abschnittes Wr. Neustadt-Nord zum Abschnittsfeuerwehrtag ein.

Am Freitagabend trafen hierzu die Funktionäre und Ehrenfunktionäre des Abschnittes langjährig verdiente Feuerwehrmitglieder und Ehrengäste im Gasthaus Prandl in Lichtenwörth zusammen. Dabei konnten beeindruckende Zahlen und Statistiken präsentiert werden, welche auch im Jahresrückblick in Magazinform auflagen. Darunter auch zum Thema „Waldbrand in Großmittel“. Abschnittsfeuerwehrkommandant Stellvertreter Florian Bartl durfte außerdem ein Update zum Waldfachplan geben.

Nach einer kurzen Pause folgten schließlich die Ehrungen für langjährige, verdiente Mitglieder. Das Abschnittsfeuerwehrkommando, wie auch Edeltraud Grabner-Ressel und Bundesrat Matthias Zauner durften diese persönlich übergeben.

Es erfolgten Auszeichnungen für 25, 40, 50, 60 und auch 70 Jahre verdienstvolle Tätigkeiten auf dem Gebiet des Feuerwehr- und Rettungswesens. Die SPÖ-Bürgermeisterin der Marktgemeinde Theresienfeld Ingrid Klauninger drückte ihre Dankbarkeit für den Einsatz der Feuerwehren des Abschnittes beim Brand einer Kompostierungsanlage rund um das Osterwochenende in Theresienfeld aus.

Das Abschnittsfeuerwehrkommando schloss ihre Präsentation mit einem Überblick zu den Terminen im Jahr 2023.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.