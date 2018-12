Woche für Woche, Samstag für Samstag, dreht Hans Schröttner mit seinem Team, das mehrheitlich aus Rot-Kreuz-Mitarbeitern besteht, die Runde: Mit vier Transportern klappern sie den ganzen Nachmittag über mehr als 30 Supermärkte in und um Wiener Neustadt ab, fahren bis nach Wiesmath, Hochwolkersdorf und Neufeld und holen kistenweise Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, weil sie nach dem Wochenende nicht mehr frisch genug sein werden, um im Regal zu bleiben und verkauft zu werden.



100 Tonnen Lebensmittel sind so dank der „Team Österreich Tafel“ allein im vergangenen Jahr auf dem Teller statt im Mistkübel gelandet (siehe Box rechts außen).

Jede Woche kommen rund 80 Menschen

Am selben Abend wird die Ware verteilt: In der Remise der Stadtwerke – die die Stadt zur Verfügung stellt – können sich Bedürftige kostenlos holen, wofür ihr Geld nicht reicht. Beim NÖN-Lokalaugenschein vergangenen Samstag ist die Halle wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Und ebenso voll sind die zahlreichen Tische, auf denen die Freiwilligen die Lebensmittel aufbereitet haben.



„140 Menschen sind registriert, jede Woche kommen rund 80 zu uns“, sagt Hans Schröttner im Gespräch mit der NÖN. Bei der Registrierung wird mittlerweile streng geprüft: Einkommensnachweis, Meldezettel für die ganze Familie und Konto-Auszug müssen vorgelegt werden, ehe man Lebensmittel ausgehändigt bekommt. „Wir hatten früher auch Fälle, wo Menschen gut verdient haben und trotzdem zu uns gekommen sind“, schildert Schröttner.

„Es muss sich niemand genieren“

Unter denen, die die Hilfe tatsächlich nötig haben, wird gerecht geteilt: Die Mengen der ausgegebenen Lebensmittel werden an das Angebot des jeweiligen Tages und natürlich auch an die Familiengröße angepasst. Was am Ende des Abends übrig bleibt, wird weiter gegeben – etwa an Sozialmärkte.



Teamleiter Hans Schröttner würde sich noch mehr Klienten für die Tafel wünschen: „Wir fragen uns vor allem, warum nicht mehr Österreicher zu uns kommen. Vielleicht gibt es eine Hemmschwelle, aber es muss sich niemand genieren.“



Die Erfahrung habe gezeigt, dass oft der erste Schritt, der erste Besuch bei der Tafel Überwindung koste, sagt Schröttner: „Wer aber einmal den Weg zu uns gefunden hat, der kommt in den allermeisten Fällen auch gerne wieder.“

