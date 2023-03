300 Schüler aus ganz Niederösterreich traten beim 37. Fremdsprachenwettbewerb in St. Pölten in lebenden und klassischen Sprachen an.

Acht Schüler vertraten dabei das Bundesgymnasium. Besonders erfolgreich waren Alexandra Heeger (5A) und Paula Petriacci (5B), die im Bewerb „Übergangslektüre Langlatein“ ihr Können unter Beweis stellten. Nach Absolvierung der schriftliche nund mündlichen Prüfungen erreichten sie die beiden ersten Plätze.

