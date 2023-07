Erste „Rundtour um den Starhemberg“ in Markt Piesting

Als Guide fungierte Obmann Historiker Werner Sulzgruber, der bei idealen Wetterverhältnissen mehr als 50 Interessierte begrüßen konnte, die sich diese erstmalige Chance nicht entgehen ließen. Auf dem zweistündigen Weg wurden von Jung und Alt einige Standorte besucht, wo Wissenswertes zu verschiedensten Themen vorgestellt werden konnte. Sulzgruber erzählte Neuigkeiten aus seiner laufenden Forschungsarbeit über die Starhemberg und die nahe Region. So manche Geheimnisse zu Baulichkeiten, die heute teils verschwunden sind, wurden aufgedeckt.

Foto: Martin Schmölz

Die Teilnehmer erfuhren beispielsweise vom wirtschaftlichen Netzwerk rund um den Meierhof, die Wahrheit vom „Baumgarten“, von den mittelalterlichen Verkehrswegen, den Erkenntnissen über die mittelalterlichen Mauern nahe dem Kalkofen und die Geschichte vom „Schinder“ bzw. „Wasenmeister“ und der alten „Gips-Mühle“. An zwei Stationen referierten Heimatmuseumsleiter Franz Vukovich (zu Ereignissen des Zweiten Weltkriegs) und Vereinsarchivar Hans Georg Mößner (zu Bronzezeit-Funden beim Nordhang des Starhembergs). Nach der Tour kehrten alle beim „Zitherwirt“ in Dreistetten ein – denn zu einem aktiven Vereinsleben wie bei den „Starhembergern“ gehören das soziale Miteinander und der kommunikative Austausch selbstverständlich dazu.

Foto: Martin Schmölz

Die Geschichte „rund um die Starhemberg“ soll – nach den Absichten Sulzgrubers – auf diese Weise anschaulich und vor Ort vermittelt werden. „Keine Burg steht für sich alleine, sondern sie ist in verschiedenen Zusammenhängen zu sehen. Anhand der Burg Starhemberg kann dies bestens gezeigt werden. Es verbirgt sich unglaublich vieles in unserer regionalen Geschichte“, meint der Historiker.

Die „Rundtour“ um den Starhemberg ist der Beginn eines Angebots, das weiter ausgebaut wird. Sie wird im Herbst neuerlich für Vereinsmitglieder angeboten werden und in weiterer Folge auf zusätzliche Stationen ausgedehnt, zum Beispiel bei der Wallanlage der Burg und vor dem Burgtor. Mit der ersten Teil-Öffnung der Burg will man auch im Inneren fortsetzen. Interessierte, die dem Verein beitreten (20 Euro Jahresbeitrag), können bei all diesen Veranstaltungen gratis dabei sein.