Mitglieder und Fahrzeuge: Nachwuchs für die Freiwillige Feuerwehr

Vor der Feuerwehrzentrale luden die Floriani zu ihrem Frühjahrshauptrapport. Und die Zentrale samt Fahrzeuge war es auch, die im Mittelpunkt der Reden von Kommandant Christian Pfeiffer und ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger stand, steht doch in den nächsten Monaten ein millionenschwerer Ausbau auf dem Programm. Dazu ist die Modernisierung des Fuhrparks in vollem Gange: Ein Atemluftfahrzeug und ein Lastfahrzeug wurden bereits in den Dienst gestellt, eine neues Drehleiterfahrzeug sowie ein Löschfahrzeug sind bereits bestellt, ein weiteres Löschfahrzeug ist ebenfalls in Sicht.

Allerdings betonte Kommandant Christian Pfeiffer mit Blick auf seine Feuerwehrmitglieder auch: „Ohne euch, wäre jedes der geplanten Feuerwehrfahrzeuge, jede Aufstockung des Feuerwehrhauses, nichts wert. Ohne euer Engagement hilft die beste Ausrüstung nichts.“ Bei dem Festakt wurden auch acht neue Feuerwehrmitglieder angelobt, darunter mit Stefanie Pfeiffer auch die Tochter des Chefs. „Jetzt kann ich wieder mehr Zeit mit meinem Vater verbringen“, meinte sie lächelnd zur NÖN. Mit Friedrich Weiss und Christian Höhne wurden zwei erfahrene Feuerwehrmänner in den Reservestand übernommen.

