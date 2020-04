Die Grundwehrdiener der Theresianischen Militärakademie sammelten zahlreiche Säcke mit Müll, sowie einige andere Gegenstände, die in der Natur nichts verloren haben, ein und entsorgten alles fachgerecht.

Seitens der MilAk wird an die Park-Besucher appelliert: "Der Akademiepark ist das Naherholungsgebiet der Wiener Neustädter. Die weiten Wege sind ideal zum Erholen, Durchatmen und Genießen der Ruhe. Die höhlenreichen Altholzbestände bieten einer Vielzahl an Vögeln Unterschlupf-​​ und Brutmöglichkeit. Auch Rehe, Hasen und Fasane finden im Akademiepark einen intakten Lebensraum. Alle Besucher des Akademieparks können zum Erhalt dieses Naturraumes beizutragen, in dem sie keinen Müll wegzuwerfen bzw. die dafür vorgesehenen Abfalleimer zu benutzen."